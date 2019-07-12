Следствие попросило арестовать экс-замглавы ПФР Иванова по делу о взятках
В пятницу, 12 июля, следствие ходатайствует об аресте бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Алексея Иванова. Мужчину обвиняют в коррупции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Так, следственные органы требуют заключить обвиняемого под стражу до 9 сентября 2019 года.
Кроме того, следствие также просит ареста директора департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.
Напомним, что Алексея Иванова задержали 10 июля, о чем СМИ сообщили только на следующий день. По предварительным данным, замглавы фонда подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время распределения средств бюджета. Свою вину он признал и подал в отставку.
Читайте также: Обвиняемым в получении взяток сотрудникам таможни вменяют шесть эпизодов