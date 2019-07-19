Новую автомагистраль возведут в Новой Москве
В Новой Москве построят автотрассу, которая протянется от деревни Марьино до Саларьева. Дорога повысит транспортную доступность ряда микрорайонов и обеспечит комфортный выезд на Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, что позволит жителям ТиНАО быстрее добираться до станций метро.
Кроме того, автомагистраль пройдет через поселение Сосенское, между деревнями Николо-Хованское, Зименки и СНТ «Филатов Луг».
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о том, что город передаст подрядчику почти 11 гектаров земли в Троицком и Новомосковском административных округах.
Договор безвозмездного пользования заключат сроком на год, сообщает официальный портал мэра Москвы.
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