Москвичей пригласили на концертные программы с участием более 50 артистов
Москвичи смогут посетить гастрономические путешествия, научные эксперименты и музыкальные концерты с участием более 50 артистов. Мероприятия пройдут с 1 по 4 августа.
Концерты и другие активности состоятся в рамках празднования 80-летия ВДНХ. Программа будет транслироваться одновременно на всех экранах, которые вдоль территории выставки.
Основным событием станет концертная программа. Она пройдет 1 августа. Горожане и гости столицы услышат выступления оркестров электронной музыки, хоров народной песни и не только, передает агентство городских новостей «Москва».
В пресс-службе ВДНХ отмечается, что на территории выставки организуют гастрономические площадки, все желающие смогут окунуться в мир балета, увидев номера в исполнении солистов Большого театра и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Кроме того, организаторы позаботились и о тех горожанах, что придут с детьми. На ВДНХ будут обустроены игровые зоны, на территории которых юные горожане могут сразиться в командных состязаниях, проявить ловкость и находчивость, повеселиться с аниматорами.
Также в каждый день программы с 22:00 до 00:00 на выставке будут демонстрироваться световое и 3D-проекционное шоу.
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