Суд вынес приговор фигурантам дела о похищении людей в столице
Чертановский суд столицы вынес приговор фигурантам дела о похищении людей учредителями столичного фонда реабилитации «Восстановление». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— Суд приговорил Александра Земляного к восьми годам колонии строгого режима, Константина Монича к 6,5 года строгого режима, Андрея Маняхина к семи годам колонии строгого режима, Юрия Будюкова к пяти годам колонии строгого режима, — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что Земляной и Монич были взяты под стражу в зале суда, так как ранее они находились под домашним арестом. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших — с каждого из осужденных было взыскано по 100 тысяч рублей.
Напомним: фигуранты дела учредили благотворительный фонд «Восстановление» в 2015–2016 годах. Официальной целью организации была помощью зависимым людям в избавлении от пагубных привычек. Прикрываясь действиями по оказанию людям медицинской помощи, осужденные похищали и незаконно лишали граждан свободы. Последние содержались в различных квартирах столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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