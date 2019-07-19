Москвичей пригласили покидаться тортами
20 июля отмечается Международный день торта, в связи с чем москвичей и гостей столицы пригласили стать участниками настоящей «сладкой битвы». Мероприятие пройдет на Пушкинской набережной в парке Горького.
— Международный день торта — праздник молодой и веселый. Этот день хочется наполнить дружбой, радостью и настоящими эмоциями. В парке Горького его отмечают впервые, но с достойным размахом — к нам едут два рефрижератора с тортами. Каждый участник получит по два «снаряда», цель — увернуться от торта противника и не промахнуться своим. Чтобы ничто не ограничивало участников, их одежду защитят специальные комбинезоны. Регистрация не нужна, возрастных ограничений для участников также не предусмотрено, — рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.
Музыкальное сопровождение на тортометании обеспечит известный диджей Александр Нуждин.
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