Глава МВД Украины рассказал об обеспечении безопасности на выборах в Раду
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей официальной странице в социальных сетях рассказал, что во время выборов в Верховную раду безопасность будут обеспечивать сотрудники ведомства.
При этом он призвал всех участников политического процесса вести себя спокойно и соблюдать закон.
По словам Авакова, МВД обладает всеми силами и возможностями, чтобы обеспечить безопасность во время выборов.
— Нацполиция работает вне политики, и потому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от самых провластных до радикально оппозиционных: четкое исполнение закона о выборах, — пишет глава ведомства в Facebook.
Аваков сообщил, что в настоящее время украинские полицейские занимаются расследованием более чем шести тысяч обращений, фигурантами каждого из которых являются представители политических сил.
Читайте также: МИД РФ назвал выборы в Верховную раду «моментом истины» для Украины