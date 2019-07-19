Сотрудники Московского зоопарка рассказали, как черепах спасают от дождя
Живущие в Московском зоопарке черепахи крайне негативно реагируют на дождь. В пресс-службе зоосада рассказали о мерах, которые принимаются, чтобы этим животным было тепло и уютно.
Оказалось, что земноводных прячут в теплые домики, которые расположены в специальных вольерах. Домики для черепах изнутри обогреваются особыми лампами, что защищают рептилий от перепадов температур и уровня влажности, передает Facebook Московского зоопарка.
Кроме того, сотрудники зоосада рассказали, что животные по-разному переживают дождливую погоду. Например, северные котики очень любят ливень. При таких условиях они играют значительно активнее.
Европейские волки тоже любят дожди. Они в такую погоду активно бегают по всей вверенной им территории. Еще больше оживляются выдры, а слоны и вовсе обожают купаться в дождь.
Читайте также: Российские ветеринары сделали кошкам протезы на все лапы