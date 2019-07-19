СМИ: Неизвестный ограбил Казанский Собор в Москве
• 20:16 • 19 июля 2019
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По версии следствия, злоумышленник, находясь в храме, украл из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей
Фото: https://pixabay.com/ru/
В центре Москвы ограбили Казанский Собор. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что сотрудники правопорядка получили заявление о грабеже от представителя собора. По версии следствия, неизвестный, находясь в храме, украл из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления, игнорируя требования работницы святыни остановиться.
По предварительному описанию, злоумышленником оказался худощавый славянин лет 40-50, среднего роста, со светлыми волосами.
По факту случившегося заведено уголовное дело о грабеже. Ведутся поиски преступника. Об этом пишет агентство «Москва».
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