Эксперты назвали самую популярную песню века
Стала известна самая популярная композиция века. Почетный статус получила песня Chasing Cars группы Snow Patrol.
Как передает компания по лицензированию музыки PPL, трек занял шестое место в официальном чарте синглов Великобритании и оставался в топ-75 в течение 94 недель.
Ранее в разговоре с журналистами лидер группы Snow Patrol Гари Лайтбоди объяснил, почему, по его мнению, эта песня оказалась такой популярной. Он объяснил, что секрет успеха композиции заключается в ее простоте и эмоциональности.
Как передает Billboard, трек обошел в рейтинге наиболее популярных песен века I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas и Happy исполнителя Фарелла.
Добавим, что композиции группы Snow Patrol известны поклонникам сериалов «Холм одного дерева», «Анатомия страсти» и фильма «Притворись моей женой».
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