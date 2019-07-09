Гитару Джима Моррисона выставили на аукцион

Торги пройдут в рамках международного хеви-метал-фестиваля Big Gun в Подмосковье. Стартовая цена лота составляет 650–700 тысяч рублей. По словам организаторов, на этой гитаре в 1960-е годы играл сам Джим Моррисон, а подлинность автографов подтверждают соответствующие сертификаты.

Как рассказал «Вечерке» музыкальный эксперт Евгений Сафронов, такой лот именно сейчас может запросто уйти с молотка за три миллиона рублей.

— Вероятно, ее цена через некоторое время вырастет и гитара будет стоить еще дороже, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул — единственное, чем ценен этот инструмент, — автографы участников группы The Doors.

— Конечно, это хорошая гитара сама по себе. Но предпочесть ее для игры только из-за подписей музыкантов нелепо и бессмысленно, — сказал Сафронов. — Эта бас-гитара будет украшением коллекции богатого поклонника The Doors.

Также будут представлены такие редчайшие музыкальные артефакты, как автографы участников групп Metallica, Iron Maiden, Nirvana, Led Zeppelin, Black Sabbath и другие.

Культовая рок-группа The Doors была создана в 1965 году в Лос-Анджелесе вокалистом Джимом Моррисоном и клавишником Рэем Манзареком.

За годы своего существования с 1965 по 1973 год коллектив продал 100 миллионов копий альбомов по всеми миру. The Doors стала первой американской группой, у которой было выпущено восемь золотых альбомов подряд.

В 1993 году музыканты были введены в Зал славы рок-н-ролла.

Играли легенды

Пианино марки Steinway. Этот инструмент принадлежал Джону Леннону. Сидя за ним, он сочинил ряд шедевров.

Гитара Stratocaster. На этом инструменте величайший музыкант Джимми Хендрикс играл на «Вудстоке».

Саксофон Чарли Паркера. Музыкант стал выдающимся джазменом. Он внес огромный вклад в развитие этой музыки.

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