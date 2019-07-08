Дети назвали исполнителей, которых должны послушать их родители
• 10:41 • 8 июля 2019
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Одним из фаворитов молодежи оказалась певица Монеточка
Фото: https://www.instagram.com/monetochka.official/
Эксперты сервиса «Яндекс.Музыка» провели исследование, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности (8 июля), и выяснили, с творчеством каких исполнителей дети хотели бы познакомить своих родителей. В опросе приняли участие 1263 пользователя от 18 до 63 лет.
В первую очередь специалисты отмечают влияние опекунов на музыкальные вкусы потомков. Так, 42 процента респондентов указывают, что переняли любовь к музыке от отца, 24 процента — от мамы, а 34 процента дали другой вариант ответа.
Также оказалось, что родителям не мешало бы послушать «Мельницу», Noize MC, Монеточку, Oxxxymiron и The Hatters. Об этом пишет РИА Новости.
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