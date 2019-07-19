Путин высказался относительно сокращения мест в российских вузах

19 июля президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах не будет.

Более того, глава государства заявил, что данный показатель в 2020 году вырастет до 400 тысяч. Возрастет и финансирование отрасли.

Такой ответ президент дал на вопрос одной из сотрудниц комбината, которая выразила опасение касательно сокращения бюджетных мест. Женщина отметила, что информацию об этом публикуют в отечественных СМИ.

— На самом деле ничего не сокращается, бюджетные места в вузах страны не сокращаются, наоборот, они даже растут, — передает РИА Новости слова президента.

Путин с улыбкой отметил, что СМИ, конечно, читать нужно, однако следует смотреть и на реальные цифры.

Президент подчеркнул, что количество бюджетных мест за последний учебный год составило 380 тысяч.

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