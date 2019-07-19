Президент потребовал от властей искоренить хамство в отношении граждан

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с требованием к представителям властей любого уровня. Он заявил, что необходимо не допускать хамства в отношении обычных граждан.

Президент сделал это заявление во время совещания в Братске по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Глава государства подчеркивает, что, к сожалению, люди часто сталкиваются с неуважительным отношением к себе.

— Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти — и муниципального, и регионального, и федерального — заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни. Особенно если они оказались в такой тяжелой ситуации, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, что руководители всех уровней должны относиться к гражданам с уважением и пониманием, исключая хамство и чванство.

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