Панин дал 10-летней дочери сигарету и был раскритикован
Поведение российского актера Алексея Панина вновь вызвало шквал критики. Речь идет о видеозаписи, которую артист разместил в своем Instagram-аккаунте.
На видео видно, как 10-летняя дочь Панина стоит возле машины с зажженной сигаретой. Вдохновился актер похожим поведением российского императора Николая II, фотографию которого опубликовал ранее.
— Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке, — подписал пост Панин.
Подписчики актера возмутились подобным поведением:
«Ну теперь понятно, с кого Панин пример берет».
«Может, просто позирует…»
«Ужас. Я бы руки оторвала».
«Зачем детей в это впутывать?»
«Аня курит уже?»
Читайте также: Алексей Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова