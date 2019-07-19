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Внутренняя политика

Владимир Путин сообщил о снижении ставок по ипотеке в 2019 году

Максим Землянский
• 21:14 • 19 июля 2019
Президентр подчеркнул, что улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки на данный момент собираются примерно 45 процентов российских семей
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Президентр подчеркнул, что улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки на данный момент собираются примерно 45 процентов российских семей
Фото: Официальный сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что во второй половине 2019 года ставки по ипотеке могут составить меньше десяти процентов. Глава государства сообщил об этом, сославшись на оценку отечественных экспертов. Они прогнозируют снижение данного показателя.

Как отметил Путин, Центральный банк уже сделал ниже ключевую ставку и ипотечные ставки сразу же пошли вниз.

— Сейчас там где-то десять с небольшим процента. Но, по экспертным оценкам, во второй половине этого года ставки должны опуститься ниже десяти, — цитирует президента РИА Новости.

Лидер России подчеркнул, что улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки в данный момент планируют примерно 45 процентов российских семей.

По словам Путина, у Центробанка и правительства страны есть задача — уйти по кредитованию на ставки ниже восьми процентов.

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