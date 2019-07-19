Украденную нацистом картину вернули во Флоренцию
Картину «Ваза с цветами» художника из Голландии Яна вам Хейсума вернули в музей Палаццо Питти, что находится во Флоренции. Сообщается, что полотно долгое время находилось в Германии после того, как один из нацистов украл ее во время Второй Мировой войны.
Возвращением картины занимался директор Галереи Уфицци, в комплекс которой входит музей, Айке Шмидт. Он на месте, отведенном полотну, размещал три таблички. На каждой из них была надпись: «Украдено». Кроме того, Шмидт обращался за помощью к властям Германии, чтобы те поспособствовали в возвращении картины.
И вот 19 июля «Ваза с цветами» снова была выставлена во флорентийском музее. На торжественной церемонии передачи полотна присутствовали руководители Министерств иностранных дел Италии и Германии.
Как напоминает агентство Associated Press, автор картины – нидерландский художник, живший с 1682 по 1769 год. Ян вам Хейсум специализировался на написании натюрмортов.
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