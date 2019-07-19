Британский танкер захватили в Ормузском проливе
• 22:05 • 19 июля 2019
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Выяснением деталей захвата танкера уже занимается Министерство обороны Великобритании
Фото: Скриншот с видео на YouTube/Repostim
Британский нефтяной танкер Stena lmpero был захвачен в Ормузском проливе иранскими представителями Корпуса стражей исламской революции. Об инциденте стало известно 19 июля.
В КСИР сообщили, что европейский корабль захватили по причине нарушения британцами международных норм. Однако какие именно правила имеются в виду, неизвестно.
Как сообщает Press TV в Twitter, на борту танкера находились 23 человека. К ним приблизились неопознанные суда и вертолет. После этого экипаж перестал выходить на связь. В настоящее время сведений о пострадавших нет.
Выяснением деталей инцидента уже занимается Министерство обороны Великобритании.
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