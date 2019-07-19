«В ней не бьют»: замглавы ФСИН рассказал о колонии, где сидят Кокорин и Мамаев

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по делу о драках в Москве, сидят в образцовой колонии, где исключено рукоприкладство. Об этом сообщил замначальника ФСИН Валерий Максименко, опровергая сообщения в СМИ о пытках в СИЗО.

Ранее появилась информация о том, что арестантов колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области, где содержатся спортсмены, избивают сотрудники учреждения.

По словам Максименко, все подобные сведения являются ложью.

— Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация, — заявил замглавы ФСИН.

Вместе с тем он выступил с предложением организовать проверку в колонии. Об этом пишет РИА Новости.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал фигурантов дела виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий должны будут провести в колонии год и 5 месяцев каждый.

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