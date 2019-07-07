Жена Павла Мамаева опубликовала фотографию с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram фотографию с мужем.
В подписи к снимку Алана процитировала книгу Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года».
— И они ждут Прекрасного Принца, вбив себе в голову этот дурацкий рекламный образ, который плодит неудачниц, будущих старых дев и мегер, потому что счастливыми-то их сделать может только мужчина, далекий от совершенства, — приводит цитату Мамаева.
Некоторые подписчики поддержали Алану в комментариях, отметив, что тоже скучают по футболисту.
— Прям скучаю, смотрю футбол, а «Краснодар» без Мамаева не тот, — пишет один из подписчиков.
Ранее бывшая девушка Павла Мамаева рассказала, что, по ее мнению, футболиста испортили деньги.
Напоминаем, что Павла Мамаева и его коллегу-футболиста Александра Кокорина, а также еще двух фигурантов осудили за две драки в центре Москвы. Спортсменов приговорили к 17 и 18 месяцам лишения свободы, соответственно.
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