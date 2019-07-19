Владимир Путин заявил, что не верит в отравление Скрипаля спецслужбами
• 22:23 • 19 июля 2019
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— Если бы хотели отравить — отравили бы, — сказал Путин
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не верит в возможность отравления Скрипаля спецслужбами Великобритании.
— Если бы хотели отравить — отравили бы, — цитирует российского лидера РИА Новости.
Кроме того, глава государства ответил на вопрос: «Где сейчас находится Скрипаль?».
- Понятия не имею. Он же шпион, он всё время прячется, - сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
Также российский лидер отметил, что во всей истории со Скрипалем «что-то не так». По словам Путина, если шпион находился в руках западных спецслужб - его отравление вообще «не представляло бы никакой сложности».
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