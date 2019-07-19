Светлана Лобода шокировала поклонников фотографией своих ног
Певица Светлана Лобода показала, как многочисленные концерты отражаются на ее состоянии и внешнем виде. Артистка опубликовала фотографию в своем Instagram-аккаунте.
На кадре видны последствия концертов — многочисленные синяки на ногах.
— Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после… — подписала пост артистка.
Коллеги и поклонники Лободы были шокированы ее внешним видом:
«Надо зацеловать», — написал Николай Басков.
«Все видят лишь красивые выступления! Но какой труд за ними, кровь, боль, пот и слезы», — распереживалась подписчица.
«Боже…Немедленно мазь «Спасатель», — посоветовала Лолита Милявская.
«Берегите себя, вы одна такая у нас, другой такой не будет. Надеюсь, это сильный ушиб без последствий», — пожалела артистку поклонница.
«Бедняжка! Надо залечить!» — прокомментировала подписчица.
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