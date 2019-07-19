Опята пошли. Еще одна грибная сенсация

Типичный осенний гриб — обильный, группами растущий опенок — пошел на опережение всех возможных графиков. Да-да, опята в июле — это нонсенс, но это чистая правда. Вылезли!

Их пока и видно в лесу только самым внимательным грибникам — растут они на пнях и деревьях, до травы не снисходят, но вылезли мощно, «гребнями» так, как бывает осенью.

— С точки зрения сроков, вы правы, это рано, — рассказывает биолог Михаил Краснов. — Однако этот год вообще «спутал все карты». Например, белые выскочили примерно на двадцать дней раньше среднестатистического срока. Объяснить это можно в том случае, если мы готовы объяснять перемены климата и констатировать, что он сильно поменялся. Что же касается опят, то это, и правда, удивление.

— А какие, вы говорите, пошли?

— Березовые. Те, что считаются по осени первыми.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Опята, если вылезают рано, потом перемещаются на траву, опад листовой и веточный Фото: Ольга Кузьмина, «Вечерняя Москва»

— Ну выходит, что они опередили график больше, чем на месяц. Думаю, это связано с тем, что после очень сильной жары Подмосковье, как и Москву, накрыло обильными дождями. Прогретая древесина изрядно намокла, сильного холода нет, вот процесс и пошел. Вы знаете, обычно при подобных сбоях, хотя я столь раннего опячьего выхода просто не помню, возникает волна опят и осенью. Рискну предположить, что если опята, растущие на елях, самые поздние, сейчас тоже появятся, то мы сможем ожидать еще и осеннего грибного взрыва, правда, не такого обильного. Опята, если вылезают рано, потом перемещаются на траву, опад листовой и веточный. Кстати, иногда в такой ситуации на маленькие опята очень активно нападают поедающие их жучки. Это обидно, но не страшно: не надо брать грибы большие, с темными ножками — это значит, жучок успел там напакостить. Еще бывает так, что неожиданно «выползшие» опята очень быстро «сгорают». То есть практически не растут и очень быстро сгнивают на дереве, не достигнув классических размеров. Хотя по мне самые вкусные — именно маленькие.

Биолог прав — жучок опята разыскал первым. Но когда они маленькие, напакостить он просто не успевает. А если вырастут — жучки спрячутся под пленкой под шапочкой и чисткой грибов надо будет заниматься очень серьезно, не очень приятно будет обнаружить такого жучка в сковородке или баночке маринованных грибов!

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Если сомневайтесь, то вспомните основное правило грибника и не берите подозрительные грибы Фото: Ольга Кузьмина, «Вечерняя Москва»

— Про отношения жуков и грибов можно прочесть целую лекцию, — смеется Михаил Краснов. — И вряд ли стоит пугать ими грибников. Просто некоторые, довольно многочисленные, надо признать, жесткокрылые воспринимают грибы как естественный источник пищи, а для кого-то грибы — это просто некий субстрат. Это нормальное природное содружество.

Однако дружба — дружбой, а опята уж давайте есть порознь. Так что перебирайте грибы тщательно, подержите их в холодной подсоленной воде и промойте не раз и не два. Ну а еще помните, что встречаются опята ложные и летние. Летние, со светлым кружком внутри, более «хлипкие», осенние (в нашем случае — июльские), но обладают типичным опячьим ароматом. Ложные — красноватые, зеленоватые, с юбочками под шляпкой и без нее, растут тоже группами, не имеют на шапочке характерной для опят «посыпки». Если сомневайтесь, то вспомните основное правило грибника и не берите подозрительные грибы! Счастливой вам «тихой охоты»!

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