Бывший участник «Дома-2» выпал из окна 17 этажа
Бывший участник «Дома-2» Евгений Щербаков выпал из окна своей квартиры, расположенной на 17 этаже. Инцидент произошел в Одессе 17 июля. Оперативно прибывшие медики констатировали смерть от многочисленных травм.
Поклонники Щербакова обсуждают его пост в телеграм-канале, опубликованный за день до гибели. Артист был уверен, что утром 17 июля с ним что-то произойдет.
Свои соболезнования подписчики звезды выражают под его последними постами в Instagram:
«Он что-то пытался всем донести. Я думаю нужно читать между строк».
«Это шок! Мне не верится».
«Почитала я телеграмм-канал. Уже там заметны странности в поведении».
«Я в шоке просто…Читаю, что он говорил, что случится что-то 17 числа в 7:00. Как так???»
«Я не хочу в это верить!»
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