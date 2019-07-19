Свыше 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 19 июля отменили и задержали в общей сложности 51 рейс.
В аэропорту Домодедово 12 рейсов отменили, еще 10 рейсов задержали. В аэропорту Внуково 22 рейса задержали. В аэропорту Шереметьево семь рейсов задержали.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
Между тем Следственный комитет России установил предварительную причину задымления в самолете авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Рейс должен был вылететь ночью 19 июля в Ереван. По предварительным данным, при заборе воздуха в кондиционеры попали пары гидравлической жидкости. По этой причине произошло задымление.
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