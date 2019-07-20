Очередной дождливый день ждет москвичей 20 июля
• 05:15 • 20 июля 2019
Поделиться:
0
doc76apap631c99jtn24s4
В Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди с вероятностью грозы
Фото: Алиса Павлова, "Вечерняя Москва"
В субботу, 20 июля, на погоду в столичном регионе по-прежнему будет влиять циклон — в Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди с вероятностью грозы.
Температура воздуха останется ниже климатической нормы: столбики термометров поднимутся до 21-22 градусов.
Ветер прогнозируется западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец скептически прокомментировал слова коллег об аномальной жаре, которая якобы придет в Россию через пять лет.
Читайте также: Гидрометцентр заявил о провале купального сезона в Москве
05:1520 июля 2019
04:5720 июля 2019
03:4520 июля 2019
03:2220 июля 2019
02:5820 июля 2019
02:3520 июля 2019
02:1520 июля 2019
01:5420 июля 2019
01:1520 июля 2019
00:5420 июля 2019
00:3620 июля 2019
23:3519 июля 2019
23:1719 июля 2019
22:4019 июля 2019
22:2319 июля 2019
22:0519 июля 2019
22:0519 июля 2019
21:4819 июля 2019
21:2919 июля 2019
20:2719 июля 2019
20:2719 июля 2019
20:1619 июля 2019
19:5619 июля 2019
19:4419 июля 2019
19:2219 июля 2019
19:2019 июля 2019
19:1919 июля 2019
19:1919 июля 2019
19:1019 июля 2019
18:5819 июля 2019
18:2719 июля 2019
18:2319 июля 2019
18:1519 июля 2019
17:5919 июля 2019
17:3219 июля 2019
17:2819 июля 2019
17:1719 июля 2019
17:0319 июля 2019
17:0319 июля 2019
16:5219 июля 2019
16:4519 июля 2019
16:3919 июля 2019
16:3219 июля 2019
16:0519 июля 2019
15:5319 июля 2019
15:3419 июля 2019
14:5519 июля 2019
14:3719 июля 2019
14:3019 июля 2019
14:2419 июля 2019
14:2019 июля 2019
14:1419 июля 2019
14:0519 июля 2019
14:0519 июля 2019
14:0119 июля 2019
13:2619 июля 2019
13:1419 июля 2019
13:1119 июля 2019
12:5519 июля 2019
12:4919 июля 2019
12:2019 июля 2019
12:1019 июля 2019
12:0219 июля 2019
11:5219 июля 2019
11:3219 июля 2019
11:2219 июля 2019
11:2019 июля 2019
11:1219 июля 2019
11:0419 июля 2019
11:0119 июля 2019
10:5019 июля 2019
10:5019 июля 2019
10:3819 июля 2019
10:3819 июля 2019