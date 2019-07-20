Немецкий депутат рассказал о негативном эффекте санкций против России
Введенные против России санкции оказывают негативное влияние на бизнес в Германии. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
— Эти санкции не действуют. У нас были эти санкции в течение пяти лет, у нас нет изменений в российской политике, — подчеркнул немецкий депутат.
Он также отметил, что санкции негативно влияют на многие европейские компании, так как Россия чаще начинает сотрудничать с Китаем. При этом, по словам депутата, полноценный диалог между странами невозможен в условиях постоянного напряжения.
Клаус Эрнст призвал искать различные возможности сотрудничества с Россией в разных направлениях, передает радиостанция Deutschlandfunk.
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