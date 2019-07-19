Новая глава Еврокомиссии высказалась за антироссийские санкции
Урсула фон дер Ляйен, новоизбранная глава Еврокомиссии, высказала свое мнение относительно санкций против Российской Федерации. По ее словам, ограничительных мер нужно придерживаться, так как «Кремль не прощает слабости».
Глава Еврокомиссии заявила, что в отношении России необходимо действовать с позиции силы. Напомним, что ранее она уже выступала с осуждением действий Москвы, говоря, что со стороны РФ чувствуется «враждебное поведение».
Стоит отметить, что Урсула фон дер Ляйен также предложила параллельно с санкциями пытаться наладить с Россией диалог.
Кроме того, она высказалась по поводу роли США в развитии сегодняшней ситуации.
— Я позабочусь, чтобы «американские друзья» не забыли о том, что они с Евросоюзом сидят по одну сторону стола, — говорит Урсула фон дер Ляйен в интервью Die Welt.
Напомним, что, говоря о «враждебном поведении России», она приводила в пример ситуацию с возвращением Крыма в состав страны.
Читайте также: Ангела Меркель заявила, что продолжит выступать за хорошие отношения с РФ