Ученые обнаружили связь между событиями в жизни и развитием рака
Кардиологи из США выяснили, что синдром такоцубо, также называемым «синдромом разбитого сердца», связан с развитием онкологических заболеваний. Об этом сообщает Journal of the American Heart Association.
— Связь между «синдромом разбитого сердца» и раком до конца не изучена, но она есть - у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования, — сообщают ученые.
Такоцубо является острым синдромом сердечной недостаточности. Ему часто предшествует сильный физический или эмоциональный стресс, вызванный тяжелыми потрясениями или чрезмерной радостью. Синдром по своим проявлениям напоминает сердечный приступ — он также выражается в виде жгучей боли в груди, одышки и учащенного сердцебиения.
В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что появление злокачественной опухоли было диагностировано у каждого шестого человека с такоцубо.
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