«Союз МС-13» готов к космическому старту

Завершены все плановые работы по подготовке пилотируемого корабля к выведению на околоземную орбиту и стыковке с Международной космической станцией.

Запуск корабля «Союз МС-13» с космодрома Байконур запланирован на 20 июля 2019 года в 19:28:21 по московскому времени. Специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш определили уже и расчетное время отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и выведения его на заданную орбиту — 19:37 мск.

Как сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос», сближение пилотируемого корабля «Союз МС-13» со станцией и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка запланирована на 21 июля 2019 года в 01:50 мск.

На борту корабля «Союз МС-13» на выполнение космической миссии отправятся члены длительной экспедиции МКС-60/61 — космонавт Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано.

На традиционной предстартовой пресс-конференции в Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов на Байконуре «Утесы» (позывной этого экипажа) рассказали, что полностью готовы к работе. Отправляясь в свой третий космический полет, командир Александр Скворцов поблагодарил иностранных коллег по экипажу за профессионализм, надежность и взаимовыручку в ходе подготовки к длительной экспедиции на МКС.

Новому экипажу Международной космической станции предстоит выполнить большое количество научных экспериментов, работать с грузовыми кораблями из разных стран, обслуживать бортовые системы МКС.

Сейчас на космодроме Байконур продолжаются подготовительные работы к пуску еще одной ракеты-носителя. «Союз-2.1а» выведет в космос транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12». Цель полета — доставка на борт МКС топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-12» с космодрома Байконур запланирован на 31 июля 2019 года.

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