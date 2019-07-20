Более 50 тысяч горожан посетили веранды проекта «Здоровая Москва»
Свыше 50 тысяч человек посетили веранды, открытые в рамках проекта «Здоровая Москва».
Самыми популярными стали веранды, расположенные в парках «Печатники» и «Садовники», Лианозовском парке и зоне отдыха «Мещерское».
Согласно расписанию, на всех локациях проходят познавательные лекции, мастер-классы, открытые спортивные уроки, занятия йогой. Ведущими лекций становятся профессиональные врачи. Они рассказывают о современных методах восстановления здоровья, способах сохранения работоспособности в условиях жизни в мегаполисе.
По статистике, самые популярные занятия у горожан: фитнес, йога, скетчинг. Также москвичи активно посещают танцевальные уроки по сальсе, хип-хопу и другим направлениям.
Как сообщили на официальном сайте мэра Москвы, горожане также посещают лекции о здоровом питании. К слову, все занятия в рамках проекта «Здоровая Москва» проходят на бесплатной основе.
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