Москвичей пригласили посетить выставку часов

Посетителям центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в рамках выставки часов «Время и космос» покажут 120 уникальных экспонатов, собранных из фондов Музея космонавтики, Политехнического музея и частных коллекций. Экспозиция откроется во вторник, 23 июля.

Выставочное пространство будет разделено на семь тематических зон, которые расположатся слева от основной экспозиции центра. Оно будет напоминать огромный часовой механизм.

Гости смогут узнать о различных механизмах, начиная от созданного почти 400 лет назад маятникового механизма Галилея. В разделе «Измерение времени» им покажут башенный часовой механизм с боем, экваториальные солнечные часы и другие интересные изобретения.

Кроме того, на выставке покажут специальные часы для самолетов и кораблей, расскажут об эволюции современных приборов измерения времени и объяснят, почему в прошлое ушли карманные часы.

Самыми интересными экспонатами выставки станут часы в космосе и для космоса, которые покажут в разделах «Часы конструкторов и космонавтов» и «Часы, побывавшие в космосе», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка будет работать до 24 ноября. Ее можно будет посетить ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 22:00. Для доступа к экспозиции потребуется приобрести входной билет в центр «Космонавтика и авиация».

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