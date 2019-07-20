Астролог Василиса Володина рассказала, как выбрать место для отдыха

Астролог Василиса Володина рассказала, по каким параметрам стоит выбирать место для отдыха, в какой период следует быть осторожнее и куда не нужно ехать.

По ее словам, дать абсолютные рекомендации она не может, так как астрологический прогноз составляется индивидуально. Однако, есть пункты, общие для всех.

— Всегда нужно помнить, что нельзя выбирать страны, где идут военные действия, с которыми у России сложные отношения, а также с высокой сейсмической активностью. Последнее особенно касается отдыха в периоды затмений, — сообщает астролог.

Володина напоминает, что именно июль является периодом затмений. Одно затмение уже завершилось, а второе, лунное, состоится с 16 на 17 июля. В связи с этим Василиса советует осторожнее выбирать место отдыха.

— Категорически не рекомендую страны, где было видно солнечное затмение и где будет наблюдаться лунное. Причем воздержаться от поездок туда необходимо до самого сентября, — приводят слова астролога РИА Новости.

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