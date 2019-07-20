Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
У российского боксера Максима Дадашева был обнаружен отек мозга после поединка с бойцом из Пуэрто-Рико Субриэлем Матиасом, в связи с чем Максиму была проведена трепанация черепа.
Бой состоялся в ночь с пятницы на субботу, 20 июля, в США, и был остановлен после 11 раунда по решению команды российского спортсмена. Причиной стало беспокойство о здоровье Максима и, как оказалось, не зря. После окончания поединка Дадашев почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Спортсмена доставили в больницу. Врачи поставили Максиму диагноз отек мозга. Для снятия отека Дадашеву провели двухчасовую операцию, в процессе которой удалили часть черепа.
В данный момент спортсмен восстанавливается после операции, однако долгосрочный прогноз состояния здоровья боксера неизвестен, сообщает ESPN.
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