Первый энергоблок Калининской АЭС вновь подключен к сети
• 12:27 • 20 июля 2019
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На энергоблоке были проведены ремонтные работы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Энергоблок номер один Калининской АЭС, расположенной в Тверской области, вновь включен в сеть после отключения, вызванного коротким замыканием, рассказала пресс-служба атомной станции.
В сообщении уточняется, что на энергоблоке были проведены ремонтные работы на открытом распределительном устройстве, после чего в 22:23 19 июля энергоблок был снова включен в сеть, сообщает РИА Новости.
Напоминаем, что в ночь на четверг произошло прекращение работы одного из трансформаторов, в результате которого отключилась линия электропередачи.
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