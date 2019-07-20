Новый дом в районе Люблино построят по программе реновации
В рамках программы реновации в Люблине построят жилой дом с подземной стоянкой, сообщили в столичном Комитете по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Дом рассчитан на 324 квартиры. Из них будет 43 однокомнатных, 233 двухкомнатных и 43 трехкомнатных.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: улица Ставропольская, владение 23/1, район Люблино, Юго-Восточный административный округ Москвы, — уточнили в ведомстве.
Согласно проекту, запланирована полная внутренняя отделка квартир, помещений основного, вспомогательного, технического назначения.
Все квартиры специалисты оснастят сантехникой, кухонными плитами и освещением. Кроме того, запланированы работы по укладке ламината и плитки.
— Наружная отделка стен дома, начиная со второго этажа, будет выполнена трехслойными железобетонными навесными панелями с облицовкой пиленным кирпичом. Также планируется озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и установка площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом, — говорится в сообщении.
Отметим, что подземная парковка будет рассчитана на 131 место.
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