Погода сжалится над нами: Евгений Тишковец рассказал, когда закончатся дожди

Сегодня, 20 июля, в Москве ожидается до 21 градуса тепла, короткие ливневые дожди, местами грозы, сообщает Центр погоды «Фобос». В воскресенье, 21 июля, погода практически не изменится: ночная температура воздуха составит 12–14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 22 градусов, осадки сохранятся.

— Пока что можно сказать, что июль проходит насмарку, — прокомментировал корреспонденту «Вечерней Москвы» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. — Среднемесячная температура на 3,3 градуса ниже среднеклиматической для этого месяца нормы. Тем не менее осадков выпало меньше нормы: несмотря на то, что дожди идут каждый день, они менее интенсивные, чем обычно в июле.

Однако перспектива по погоде на следующую неделя позитивная. В понедельник потеплеет до 26 градусов днем и до 15 градусов ночью, осадки заметно сократятся.

Вторник пройдет без существенных осадков. Ожидается переменная облачность, столбики термометров днем поднимутся до 27 градусов. Ночью — до 17 градусов.

В среду и четверг под влиянием коротких освежающих дождей температура воздуха опустится на 1–2 градуса.

Перспектива по погоде на следующую неделя позитивная Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В пятницу вступит в силу скандинавский антициклон. Будет много солнца, без осадков, сохранится комфортная температура воздуха с приятным легким северным ветром. Днем будет до 28 градусов тепла, ночью — около 15 градусов.

Колебания атмосферного давления в течение следующей недели ожидаются незначительные — 747–748 миллиметров ртутного столба. На самочувствии метеозависимых людей такие перепады никак не отразятся.

— Как видно, погода над нами сжалится и мы, наконец-то, вступим в полноправный период «макушки лета». К слову, теплая летняя погода сохранится и в начале августа, что означает, что в столичных акваториях прогреется вода. Поэтому можно сказать, что сорванный купальный сезон в Москве вновь возобновится, — сказал Евгений Тишковец.

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