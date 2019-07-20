Новые летние цветы распустились в садах «Цветочного джема»

В столице продолжается конкурс «Цветочный джем». Согласно регламенту мероприятия, он завершится в сентябре. За месяц работы конкурса созданные сады заметно преобразили столицу. В них зацвели лиатрисы, гортензии, эхинацеи, гейхеры и другие цветы.

- Конкурсные сады «Цветочного джема» цветут и разрастаются, меняя краски, объем, внешний вид в течение всего лета. Непрерывность цветения и постоянная декоративность — условия конкурса этого года. Сады спроектированы участниками конкурса таким образом, чтобы растения цвели и достигали пика декоративности в разное время, — рассказали организаторы конкурса.

По словам специалистов, цветочные пространства постоянно меняются. И это не просто так. Дело в том, что для создания садов их авторы активно использовали кусты и многолетники с коротким периодом цветения.

За месяц работы конкурса созданные сады заметно преобразили столицу. На фото Сергей и Настя Дюковы Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

Так, например, одна из самых красивых композиций находится в саду «Выше крыши», который расположен на Арбате. Там сейчас зацвела ворсянка – колючее травянистое растение семейства жимолостных. А в Зеленоградском саду на площади юности большое внимание уделили полевым цветам. Там сейчас метельчатые гортензии и эхинацеи начинают зацветать.



Кроме того, в саду «Антракт», расцвел лиатрис (растение из семейства астровых), а в «Красном саду» на площади возле станции метро «Баррикадная» можно полюбоваться на седумы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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