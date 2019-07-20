Шесть станций Филевской линии метро закрыли на выходные
Пресс-служба Московского метро информирует пассажиров, что 20 и 21 июля временно прекратят работу шесть станций Филевской линии.
В связи с работами по реконструкции наземного участка метро закрылись станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».
Воспользоваться станцией «Киевская» можно, а станция «Кунцевская» работает в выходные только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
Для удобства пассажиров на период закрытия указанных станций будут курсировать компенсационные автобусы, сообщается на официальном сайте метрополитена.
Ранее сообщалось, что на временно закрытых станциях будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут москвичам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.
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