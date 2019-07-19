Движение транспорта ограничат в районе закрытых станций Филевской линии
В связи с работами по реконструкции Филевской линии метро с 20 до 22 июля движение транспорта на западе Москвы будет ограничено. Об этом проинформировали в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
— В районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 22 июля 2019 года, — указано в сообщении.
В частности, будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большой Дорогомиловской от улицы Раевского до площади Киевского вокзала, на которой будет действовать приоритет проезда компенсационных маршрутов. Кроме того, будет введен запрет на стоянку и остановку на ряде улиц.
Вся информация об изменениях в схеме движения была размещена на Едином транспортном портале, а также передана в навигационные системы. Водителей попросили заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения.
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