Универсальный спортивный зал «Дружба» планируют отреставрировать в 2020 году
Планируется, что работы по реконструкции универсального спортивного зала «Дружба» будут завершены в 2020 году. В нем уже сделаны лестницы и лифтовые шахты, а также установлены плиты перекрытия. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Универсальный спортивный зал «Дружба» будет полностью реконструирован, фактически здесь строится современный многофункциональный комплекс, вмещающий более трех тысяч зрителей, — подчеркнул он.
После открытия универсальный спортзал сможет принимать как зрелищные мероприятия, так и различные соревнования, например, по баскетболу и волейболу.
В универсальном спортзале «Дружба» создадут условия, соответствующие международным стандартам. Несмотря на расширение технических возможностей зала, в нем сохранят узнаваемый архитектурный облик, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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