Врачи назвали симптомы рака легких
Медики из Великобритании рассказали, при каких симптомах стоит обратиться к онкологу.
По словам специалистов, одним из возможных симптомов рака легких является пожелтение белков глаз. Также тревожным признаком является и пожелтение кожи.
— Пожелтение белков глаз сигнализирует, что желчный проток блокируется злокачественным новообразованием. Если это происходит, желчь накапливается в печени и поступает обратно в кровь. Это заставляет кожу желтеть с ощущением зуда. То же самое касается глаз, — объясняют врачи.
Однако в большинстве случаев симптомы рака легких связаны с самим органом дыхания. В их число входят кашель с кровью, одышка, необъяснимая потеря веса, постоянная усталость, боль при дыхании или кашле. В случае появления каких-либо симптомов или подозрений эксперты рекомендуют немедленно обратиться к врачу, пишет Express.
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