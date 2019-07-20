Дмитрий Шепелев рассказал, как вырастить счастливого ребенка
Отечественный телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал видео, в котором рассказал, как, по его мнению, можно вырастить счастливого ребенка.
Шепелев утверждает, что ребенок будет счастлив только тогда, когда счастлив и его родитель.
— Если мы хотим дать нашим детям как можно больше и как можно лучше, а у самих в глазах грусть — так не работает, — утверждает телеведущий.
Дмитрий Шепелев призывает родителей быть счастливыми. По его словам, это «самое первое и самое важное».
— Счастливые дети бывают только у счастливых родителей, — уверен Шепелев.
Телеведущий самостоятельно воспитывает сына, который родился у него и Жанны Фриске в 2013 году, за два года до смерти певицы от рака.
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