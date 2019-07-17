«Я не хочу пропускать жизнь ребенка»: Шепелев рассказал о воспитании сына
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился своим мнением в вопросе воспитания детей. В своем Instagram-аккаунте он вспомнил случай на одном из корпоративных мероприятий.
Во время мероприятия один человек рассказал, насколько он предан своей работе, добавив, что своих детей он видит только тогда, когда они спят. По словам Шепелева, этот рассказ его сильно удивил. Себя же он считает «сумасшедшим папашей».
— Я стараюсь выстраивать свой день так, чтобы проводить с ребенком хотя бы час утром и два вечером. Понимаю, с точки зрения человека, который строит карьеру, это звучит абсурдно. Только я не хочу пропускать жизнь ребенка. Поэтому стараюсь успеть везде, — рассказал телеведущий.
Напомним, Шепелев воспитывает шестилетнего Платона самостоятельно после смерти его гражданской жены, певицы Жанны Фриске.
Ранее Шепелев объяснил, почему не публикует фотографии сына.
Читайте также: Сын Фриске и Шепелева начал вести аудиодневник