Сын Фриске и Шепелева начал вести аудиодневник
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева начал вести аудиодневник. Об этом рассказал сам телеведущий в Stories Instagram.
Сейчас Шепелев со своим ребенком отдыхает в Италии, там Платон и увлекся новым занятием. Шестилетний сын Фриске начал вести собственный аудиодневник. Отец мальчика рассказал, что Платон полюбил диктофон, на который он и записывает интересные истории о себе.
Известно, что семья Фриске не общается с ее сыном из-за запрета самого Шепелева. Уже в течение нескольких лет телеведущий изолирует Платона от родных трагически скончавшейся в 2015 году певицы. Сам он говорит, что причина тому — личные недопонимания.
После смерти Фриске ее отец долгое время находился в конфликте с Шепелевым. Продолжается это и по сей день. В частности, Шепелева обвиняют в том, что он претендует на недвижимость исполнительницы, сообщает «СтарХит».
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