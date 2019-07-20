Археологи нашли в России более 300 артефактов эпохи викингов
Более 300 находок эпохи викингов было обнаружено археологической экспедицией «Горожане-2019» в поселке Горожане в Псковской области. Среди находок — арабские монеты-дирхемы, украшения, предметы вооружения и предметы импорта.
— При раскопках торгово-ремесленного поселения у деревни Горожане в этом году найдено свыше 350 индивидуальных находок. Очевидно, что будет больше, поскольку полевые работы продолжаются, — сообщили в экспедиции.
Средневековое поселение Горожане исследуется с 2016 года. В X веке через него проходил торговый путь «из варяг в греки». Археологи обнаружили в поселении уже более 800 различных вещей.
В рамках проходящей экспедиции была организована летняя школа, участие в которой принимают студенты из России, Белоруссии и Эстонии, передает РИА Новости.
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