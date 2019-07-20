Территорию возле шести столичных объектов науки и промышленности благоустроят

Специалисты преступили к работам по благоустройству территории вокруг шести объектов науки и промышленности. Они расположены в районе Соколиной Горы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Локации находятся в четырех административных округах столицы. В рамках программы по благоустройству специалисты установят новые опоры освещения и реорганизуют парковочное пространство. Также запланированы работы по озеленению территорий.

— Два предприятия, дорога к которым станет более комфортной, расположены в районе Соколиной Горы, в Восточном округе. Это химфармзавод — ФГУП ГосЗМП и Научно-исследовательский институт органической химии и технологии — ФГУП ГосНИИОХТ, — рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

По словам специалистов, последние два предприятия расположены в районе Нагатино-Садовники. Там будут улучшены транспортные и пешеходные зоны.

Также планируется благоустроить территорию возле ОАО «ВИЛС». Предприятие находится в Можайском районе. Оно занимается разработкой новых технологий и производством изделий из специальных сплавов.

— Сейчас дороги, ведущие к промышленным предприятиям, а также граничащие с ними районы жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии, — отметили в пресс-службе ведомства.

В том числе на данной локации плохое состояние тротуаров, а также недостаточное освещение.

Для обеспечения безопасности пешеходов и водителей, специалисты уже установили ограждения и предупреждающие о ремонте временные знаки, а также организовали пути обхода, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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