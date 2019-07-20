Психологи объяснили разницу между выгоранием и депрессией
Специалисты рассказали, что важно понимать разницу между депрессией и выгоранием из-за особенностей лечения этих заболеваний.
По словам психологов, оба состояния на первый взгляд похожи. Основная разница заключается в том, что выгорание характеризуется раздражительностью, а депрессия — снижением самооценки и уверенности в себе.
При выгорании у человека наблюдается цинизм по отношению к работе, коллегам или клиентам, неэффективность профессиональных действий, физическое и психическое истощение.
Депрессию можно распознать по вялости, подавленному настроению и повышенной усталости. Кроме того, симптомом депрессии является социальная изоляция.
Врачи отметили, что крайне важно поставить верный диагноз, чтобы подобрать правильную стратегию лечения, пишут «Дни24».
Читайте также: Ученые установили связь между просмотром ТВ и депрессией