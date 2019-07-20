Чиновники боятся коллективных жалоб...

Россияне смогут обращаться в суды с коллективными исками. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. С 1 октября этого года мы сможем совместно отстаивать интересы, в том числе, например, по вопросам защиты прав потребителей и тарифов ЖКХ. Для подачи коллективного иска к группе истцов должны присоединиться не менее 20 человек.

История, на самом деле, не очень понятная. Казалось бы — какая разница, сколько человек подают иск? Суд должен рассмотреть требования и принять решение в соответствии с законом. Так? Ровно так. В теории. На практике же — «закон что дышло». Согласно опросу «Независимого исследовательского центра», коррупцию в судах — плату за нужное решение — отмечают 44,6 процента опрошенных, волокиту и бюрократизм — 24,8 процента, очевидное сращивание с другими ветвями власти (исполнительной и законодательной), что приводит к заказным решениям — 23,5 процента, невозможность добиться справедливого решения — 23 процента.

Что получается? Огромное число людей судам не верят. И лично мне кажется, основания для этого недоверия имеются. Тогда возникает другой вопрос: неужели коллективные иски способны что-то реально изменить, сделав решения судей более «законными и справедливыми»? Ответ — да. Способны. Помню, как-то общался с одним сотрудником московской управы. Он рассказывал: «У нас в районе есть несколько «активистов», которые жалуются на все и вся — по делу и без дела.

Огромное число людей судам не верят Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

То им шум с улицы, то деревьев во дворе мало. Мы, конечно, на жалобы реагируем, но их требованиям, как правило, не следуем. Ну мало ли кто что захочет? Мы же не старик Хоттабыч всем желания исполнять. Но когда приходит обращение коллективное, любой чиновник сразу вздрагивает и начинает суетиться. Потому что это уже не чьи-то личные хотелки. Это, считай, мнение народа. Не расслышишь — уволят на раз.

Поэтому коллективные обращения всегда эффективнее — никто не хочет места лишиться».

Думаю, что авторы законопроекта в курсе этой ситуации. Судья ведь — это тоже чиновник. Одно дело — отказать бабе Маше, подавшей иск к управляющей компании. Другое дело — отказать в удовлетворении тех же требований сотне возмущенных жильцов. Тут судья много раз подумает.

Вспомнит о своей высокой зарплате, статусе, льготах. И будет судить несколько тщательнее, не оглядываясь на интересы богатых дядь с большими возможностями, против которых иск. Своя рубашка, знаете, она ближе к телу.

В общем, надеюсь, новый закон сделает нашу жизнь пусть капельку, пусть чуть-чуть, но все-таки более справедливо устроенной.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»