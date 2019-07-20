Доктор Мясников сообщил, какие болезни можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников рассказал о заболеваниях, которые можно диагностировать по состоянию глаз, так как они отражают состояние организма в целом.
По словам Мясникова, появление ксантелазмов, то есть небольших желтоватых бугорков вокруг глаз, может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Например, такие образования могут быть симптомом сахарного диабета или избытка холестерина в крови.
Проблема с закатыванием глаз может говорить о параличе лицевого нерва. А отсутствие реакции зрачка на свет или разные по размеру зрачки могут являться симптомами кровоизлияния в мозг.
Изменение цвета глаз также является тревожным знаком. Оно может означать желтуху, отложение меди, болезни печени и желчевыводящих путей, пишет издание Nation News.
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