Политолог рассказал, как фильм «В борьбе за Украину» повлияет на иностранных зрителей

Телеканал «Россия 1» показал документальный фильм трехкратного обладателя «Оскара» режиссера Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенко «В борьбе за Украину». В основе сюжета — украинские события, происходившие после госпереворота 2014 года: затянувшийся кризис и его возможные причины, а также преступления со стороны власти.



«Вечерняя Москва» узнала у президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, насколько правдиво отображены события в данном фильме и сможет ли он повлиять на отношение к Украине и России со стороны Запада.



Этот фильм примечателен тем, что позволяет иначе взглянуть на украинские события.



— За последние годы вышло несколько фильмов на украинскую тематику. Стоит отметить, что в «В борьбе за Украину» впервые представлена отличающаяся от предыдущих точка зрения по поводу событий в этой стране, — прокомментировал корреспонденту «Вечерней Москвы» Дмитрий Абзалов. — В то же время нельзя сказать, что этот фильм является полностью пророссийским. В нем отражены мнения различных сторон по вопросу Крыма и по другим важным аспектам. Оливер Стоун продемонстрировал некую общую картину, революция в которой занимает не правую или виновную сторону, а показана как событие, приносящее страдание всем.



Дмитрий Абзалов считает, что фильм вышел очень своевременно. По его мнению, если бы премьера состоялась два–три года назад при тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко, то лента не вызвала бы такого широкого резонанса.



— Сейчас же, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, а также — что еще более важно — на фоне запроса на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной не через прицелы снайперских винтовок, а в культурном плане, его посмотрят не только в нашей стране, но и за рубежом, — уверен политолог.



Особенно важно, по мнению эксперта, что фильм увидят граждане Европы и США, так как картина снята на английском языке.



— Российские и украинские зрители в нем вряд ли увидят что-то новое. А вот для американцев и европейцев он будет нести просветительский характер. К слову, сейчас 99 процентов граждан США не назовут и двух украинских городов. А с политической точки зрения он станет своеобразным месседжем в европейском и американском направлении, который способен серьезно расширить видение представителей этих стран на многие важные факты, — предположил Дмитрий Абзалов.



Вероятно, это поможет стабилизировать ситуацию на Украине, а также изменить мнение по отношению к ней со стороны зарубежных партнеров, считает политолог.



Напомним, Оливер Стоун стал известен благодаря таким фильмам, как «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы» и «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Режиссер трижды получал премию «Оскар» и призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей.



Документальный фильм «Украина в огне», который рассказывал о событиях 2014 года, вышел в 2016 году. Годом позже Стоун представил к показу четырехсерийный документальный фильм о президенте России «Интервью с Путиным», за который режиссера жестко критиковали либеральные западные СМИ.

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